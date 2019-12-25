Володин и Медведчук обсудили реализацию Минских соглашений

Депутаты России и Украины вместе с коллегами из Германии и Франции постараются объединить усилия для того, чтобы Минские соглашения были реализованы. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам встречи с главой украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком.

Идею о подключении парламентов России, Украины, Германии и Франции к диалогу в "нормандском формате" Виктор Медведчук обсудил с Владимиром Путиным в Петербурге. Президент России ее одобрил — и вот уже первая встреча. Председатель Госдумы подчеркнул: объединение усилий депутатов имеет очень важное значение.

"Нам необходимо сделать все, чтобы через парламентское измерение мы стали лучше понимать друг друга вместе с нашими коллегами из Франции, Германии, потому что действительно большая часть вопросов связана с урегулированием ситуации на Украине", — отметил Вячеслав Володин.

Повестку будущих полноценных переговоров формируют уже сегодня. В приоритете — реализация минских договоренностей и другие вопросы, волнующие граждан Украины. В формате "четверки" первая встреча пройдет, скорее всего, в Германии.

Объединение "Межпарламентский диалог во имя мира" было создано в Верховной раде месяц назад. Председатель Госдумы подчеркнул значимость возобновления разговора парламентариев обеих стран.

"Наш диалог буден построен на принципе невмешательства в дела суверенных государств, на принципах открытости, дружбы и отсутствия двойных стандартов", — подчеркнул Вячеслав Володин.

Результатом стороны остались довольны. Сейчас роль парламента Украины в вопросах реализации Минских соглашений велика — именно от депутатов Рады зависит принятие законов, которые лежат в основе политической части Минских соглашений. Это и закон об амнистии, и закон об особом статусе Донбасса, а также закон о выборах. И помощь в проработке этих документов могут оказать парламенты России, Франции и Германии.