Польская пресса пытается оправдать дипломата-антисемита

Польская пресса отреагировала на заявление Владимира Путина по поводу посла Липски — того самого, который поддерживал Гитлера. В Варшаве антисемитские действия дипломата оправдывают, передает телеканал "Россия 24".

По словам польских историков, в 1938 году речи о геноциде евреев еще не шло. И по такой логике обвинять Липски якобы не в чем. Так что в Польше, где сейчас сильны антироссийские настроения, считают возможным называть заявления президента Путина "спорными" и даже "лицемерными".

Ранее Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Минобороны, назвал "сволочью" поддержавшего Гитлера посла Польши. В 1938 году Юзеф Липски обещал поставить в Варшаве памятник фюреру, если тот по своему плану вышлет евреев из Европы в Африку, обрекая их на смерть.