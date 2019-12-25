Кудрин: решение Путина создать резервные фонды спасло экономику России

Бывший министр финансов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, как решение Путина, принятое 10 лет назад, спасло экономику страны. В 2008 году, будучи премьер-министром России, Путин предложил создать резервные фонды.

"Он единственный, может быть, вопреки многим позициям поддержал создание в свое время Стабилизационного фонда, потом Резервного фонда, потом Фонда национального достояния", — рассказал Кудрин. Он отметил, что эти фонды сыграли решающую роль во время кризиса 2008-2009 годов. Фонды были созданы благодаря политической воле Путина, сообщает РИА Новости.