Татьяна Голикова о здравоохранении: виноваты все - и центр, и регионы

"Во многих регионах страны оптимизация здравоохранения была проведена ужасно. И качество, и доступность услуг резко ухудшились", — заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым".

По ее словам, с системой здравоохранения сталкиваются все жители России, граждане всех возрастов. "И когда они не имеют возможности получить необходимую помощь, то ничего кроме раздражения и развивающейся болезни они не получают. Это очень острая проблема".



Отвечая на главный русский вопрос "Кто виноват?", вице-премьер сказала, что "виноваты все — и центр, и регионы". Голикова считает, что в настоящее время необходимо думать о том, как исправить ситуацию.

"Правительство приняло постановление, что после 10 января 2020 года все регионы должны представить свои программы первичного звена здравоохранения. Это комплекс мер, который должен ответить на сложившийся сегодня вызов отсутствия доступной и качественной медицинской помощи в малонаселенных пунктах и в сельских районах. С 1 июля эти программы должны быть запущены. На них выделено почти 800 миллиардов рублей", — рассказала Татьяна Голикова.

Вице-премьер также сообщила, что тема создания жесткой вертикали в сфере медицины обсуждается, однако некоторые регионы не согласны передавать здравоохранение в федеральное подчинение.

Обсуждая демографическую ситуацию в стране, Голикова сказала, что количество женщин, способных родить детей, в России сокращается. "Потрясения, связанные с распадом Советского Союза, и "лихие 90-е" серьезно сказались на состоянии и количестве наших женщин в последнее десятилетие. К сожалению, мы прогнозируем, что количество женщин, которые рожают первых и вторых детей от 20 до 29 лет, к 2020 году сократится на 4,5 млн. Это 37%".

Голикова отметила, что принимаемые государством меры — пособия на первого ребенка, материнский капитал, пособия на третьего и последующего детей, обеспечение яслями и детскими садами — смягчили ситуацию. "Но ее до конца невозможно смягчить, потому что не хватает людей", — подчеркнула вице-премьер Голикова.