Бывшей королеве красоты удалили часть черепа после инсульта

Бывшей королеве красоты удалили часть черепа после того, как у нее случился разрыв аневризмы головного мозга. Врачи считали, что 35-летняя американка Синтия Мартинес не выживет, однако, как пишет Daily Mail, женщине удалось восстановиться после всех операций. Отсутствующую часть черепа ей заменили синтетическим имплантом.

Жительница штата Делавэр с 14 лет участвовала в конкурсах красоты, а затем работала в жюри. Однако последние 13 месяцев она не могла работать из-за болезни.

Впервые женщине стало плохо в ноябре 2018 года. Она пришла в гости к друзьям вместе с малолетним сыном, наклонилась к ребенку и упала без сознания. Приехавшие на место событий врачи скорой помощи ошибочно решили, что Синтия лишилась чувств из-за передозировки наркотиков. Ей дали ввели двойную дозу препарата, блокирующего действие опиатов.

"Не помню, как меня привезли в больницу, но, как мне сказали, я кричала от ужасной головной боли и просила лед. В течение нескольких часов мне сделали трепанацию черепа, чтобы удалить аневризму", – рассказала Мартинес.

Через несколько дней после операции женщина перенесла инсульт. Кроме того, у нее развилась пневмония и легочная инфекция, началось заражение крови.

"Перед инсультом и второй операцией все, казалось бы, шло хорошо, но внезапно дела резко ухудшились. Моя семья была в шоке", – отметила Мартинес.

Свое выздоровление женщина назвала чудом.

"Чудеса и сила молитвы существуют, – считает она. – У меня есть родственники в Чили, Аргентине и Уругвае, и они молились за меня, как и друзья в Испании и коллеги в Великобритании и США. И это помогло".