Историческая поездка легендарной "семерки": по Крымскому мосту проехал первый поезд

Проводницы в зеленых беретах, сувенирные подстаканники и шампанское всем желающим. В Крыму сегодня, 25 декабря, встретили первый российский пассажирский состав, прибывший через Керченский пролив. Поезд №7 Санкт-Петербург — Севастополь преодолел 2742 километра за 43 с половиной часа. На подъезде к Керченскому мосту машинист сбавил ход, чтобы первые пассажиры смогли рассмотреть грандиозное сооружение.

Проводница Юлия среди ночи будила тех, кто просил об этом с вечера, а это почти весь вагон:

— Уважаемые пассажиры! Через несколько минут мы начнем следование по Крымскому мосту.

Крымское шампанское и мандарины были припасены заранее. Одна компания из Ханты-Мансийска проехала полстраны, чтобы оказаться здесь в эту самую минуту, и вот самый первый пассажирский поезд регулярного сообщения №7 из Петербурга заехал на Крымский мост.

В третьем часу ночи в поезде никто и не думал спать. Это не просто поездка по Крымскому мосту, а въезд в историю. Поезд замедлил ход, чтобы каждый мог прочувствовать особую ценность момента. Крымский мост встретил первый пассажирский поезд в цветах российского триколора. Историческое событие — легендарная "семерка" мчалась в Севастополь под аркой Крымского моста. Яркую подсветку видно даже из космоса. Теперь Крымский мост так светиться будет всегда. Синяя арка — автомобильная, красная — железнодорожная. 19 километров путепровода поезд проезжает за 15 минут. Только проходя под аркой состав слегка замедлил ход — эту встречу здесь ждали четыре года — именно столько строилась железнодорожная часть моста.

Состав Санкт Петербург-Севастополь светился, как новогодняя елка. Каждую секунду десятки вспышек фотокамер были видны в окнах вагонов. В эту ночь в поезде никто не спал. В вагонах — стихийный народный праздник. За два дня пути познакомились и подружились попутчики из разных купе и вагонов.

Вглядывался в темноту, стараясь разглядеть очертания горных вершин, Юрий Песочников. Он был начальником легендарной "семерки", поезда, который с пятидесятых годов связывал Ленинград и Севастополь. По его словам, новая "семерка" должна доказать, что достойна звания "легендарной". В течение тридцати лет Юрий с женой Людмилой работали на этом маршруте. В новой "семерке" тоже есть супружеская пара проводников — Анна и Никита Боловиновы.

Уже в Крыму в поезд зашли глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев.

Когда за окном посветлело, стало видно, что вдоль всего железнодорожного полотна проходящий поезд приветствовали крымчане.

Поселок Владиславовка, 4 часа утра. Первый пассажирский поезд, который прошел через Крымский мост, на маленькой станции встречали большим концертом. Таким праздником состав встречали на всех остановках, самая крупная — в столице республики. На перроне вокзала Симферополя рано утром было многолюдно. С цветами и российским триколором сюда шли не только встречающие пассажиров. Чтобы увидеть легендарный поезд своими глазами, люди сюда приезжали даже из других регионов страны.



Долгожданная встреча на вокзале Севастополя. На этот перрон поезда не приходили больше пяти лет, и вот новенький состав "Таврия" направления Санкт Петербург-Севастополь привез первых пассажиров в город-герой. 43 часа пути позади, поезд довез людей от Балтийского моря до Черного. Сбылась мечта возродить железнодорожное сообщение с Крымом. Здравствуй, Севастополь!

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова поделилась своими впечатлениями: "Фантастическая атмосфера! Эмоции переполняют. Прежде всего, это чувство гордости за страну и чувство благодарности тем тысячам строителей, которые построили мост".

Ансамбль песни и пляски Черноморского флота прямо на перроне исполнял "Севастопольский вальс" и "Катюшу". Кажется, первый поезд встречали всем городом. В руках у севастопольцев были флаги — российский триколор и, конечно, андреевский. Теперь с материком город русских моряков еще и в железной, точнее железнодорожной связке.