На Красной площади стартовал хоккейный матч с участием Путина

Президент России Владимир Путин стал участником предновогоднего матча Ночной хоккейной лиги, который в эти минуты проходит на Красной площади. На льду он появился под 11-м номером, традиционным для себя.

В составе команды Путина выступают министр обороны РФ Сергей Шойгу, а также знаменитые в прошлом хоккеисты Сергей Федоров, Павел Буре, Алексей Касатонов, Валерий Каменский и другие, сообщает "Интерфакс".

Им противостоят бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин, Роман Ротенбрег, губернаторы Андрей Воробьев и Алексей Дюмин, музыкант Игорь Бутман и другие.

В прошлом году аналогичный матч состоялся 29 декабря на Красной площади. Тогда команда Путина добилась победы со счетом 14:10.

Напомним, что Ночная хоккейная лига была организована при участии президента страны 15 декабря 2011 года. Ее целью является развитие любительского хоккея.