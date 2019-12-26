По святым местам: весной паломникам разрешат отправиться в Сирию

Организовать паломнические туры по христианским святыням на территории Сирии планирует Императорское православное палестинское общество (ИППО).

"Месяц назад у меня была делегация из Сирии, мы как раз обсуждали детали. Думаю, запустим по весне, потому что это самое хорошее время", — сообщил глава ИППО Сергей Степашин в интервью, опубликованном в четверг в газете "Известия".

В частности, в туры планируется включить посещение храмового комплекса в Маалюле, центр Дамаска, Хомс, Алеппо. По мнению Степашина, на территории столицы и окрестностей Сирии сегодня безопасно. Запись желающих будет организована через паломнический центр "Святая земля", сообщает "Интерфакс".

Императорское православное палестинское общество — старейшая неправительственная организация в России, которая была образована в 1882 году по указу Александра III. Ее создавали, чтобы помогать православным паломникам на Святой земле и для сотрудничества с народами Ближнего Востока.