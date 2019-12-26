Мушкетер, гусар, французский шпион: Михаилу Боярскому - 70

Народный артист России Михаил Боярский 26 декабря отмечает 70-летний юбилей.

Он родился в Ленинграде в актерской семье. Его отец, Сергей Боярский, и дядя, Николай, были ведущими актерами Театра имени Комиссаржевской, мать – Екатерина Мелентьева – актрисой Театра комедии.

В детстве Михаил учился в школе при Ленинградской консерватории по классу фортепиано. В 1972 году окончил актерский факультет Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК, ныне – Российский государственный институт сценических искусств). И в этом же году поступил в труппу Театра имени Ленсовета, где играл сразу в нескольких постановках. 14 лет он выходил на сцену этого театра, а с 1986 года Боярский стал художественным руководителем-директором созданного им Санкт-Петербургского государственного Театра "Бенефис".

В настоящее время актер активно играет на театральной сцене, сообщает РИА Новости.

Но большинство россиян знают Боярского по работам в кино. Свою первую роль актер сыграл в короткометражной ленте "Спички детям не игрушка" в далеком 1959 году. В 70-х на экраны выходят сразу несколько премьер с актером в главных ролях: "Соломенная шляпка", "Старший сын", "Собака на сене", "Мама", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Сватовство гусара". Позже были "Гардемарины, вперед!", "Человек с бульвара Капуцинов", "Узник замка Иф", "Идиот", "Тарас Бульба" и еще более 70 киноработ.

В актерской биографии Боярского — озвучание мультипликационных фильмов и исполнение вокальных партий в музыкальных картинах. Актер и сейчас ведет концертную деятельность, выступает вместе с группой "Сильвер".

Михаил Боярский — член Общественного совета при Главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.