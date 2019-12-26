Военная полиция РФ заняла в Сирии опорный пункт, брошенный американцами

Российская военная полиция заняла оставленный США опорный пункт в Сирии. Объект находится в стратегическом районе — на перекрестке дорог, которые связывают бывшую "столицу" боевиков город Ракка с центром и севером страны, а также городами в пойме Евфрата.

Опорный пункт находится в здании бывшей школы; американцы покинули его несколько дней назад. Пока они там были, террористы беспрепятственно провозили оружие и боеприпасы.

Теперь над зданием поднят российский флаг, и уже сегодня подразделение начнет патрулирование для обеспечения безопасности мирных жителей, сообщает телеканал "Россия 24".