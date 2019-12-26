Крымский мост передан на баланс железнодорожникам

Железнодорожный Крымский мост поставлен на кадастровый учет и передан на баланс Крымской железной дороги. Росавтодор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию 19 километрового сооружения, связавшего железной дорогой Тамань и Крым.

Кадастровый номер железнодорожной части Крымского моста — 0:0:0:3433, сообщает РИА Новости. Автомобильная часть Крымского моста была открыта была открыта 15 мая 2018 года. Железнодорожное движение по мосту над Керченским проливом открыл президент России Владимир Путин 23 декабря 2019 года. А 25 декабря 2019 года по мосту прошел первый регулярный поезд "Таврия" из Санкт-Петербурга в Севастополь. За ним прошел поезд в Симферополь из Москвы. Для 14 миллионов россиян Крым стал ближе. Именно столько пассажиров за год смогут воспользоваться услугами железной дороги, чтобы попасть на Крымский полуостров или выехать с него на поезде.