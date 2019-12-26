В отношении Арашукова-старшего возбуждены еще три дела

В отношении Рауля Арашукова, обвиняемого в создании организованной преступной группы и хищении 30 миллиардов рублей у "Газпрома", возбуждено еще три уголовных дела о растрате. Об этом на заседании в Басманном суде Москвы сообщил следователь.

Для адвокатов Арашукова-старшего это заявление стало неожиданностью.

"Нас не уведомили об этом должным образом, мы только сейчас об этом узнали, когда пришли в суд", — сказал РИА Новости адвокат Владимир Постанюк.

Дело в отношении Арашуковых было возбуждено в январе 2019 года. Кроме Рауля Арашукова фигурантом дела является его сын, 32-летний Рауф Арашуков, ранее занимавший пост сенатора в Совете Федерации. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.

Также обвиняемыми являются их многочисленные родственники, например, дядя бывшего сенатора, замдиректора филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Ахмед Коцба, двоюродные братья Беслан и Руслан Арашуковы, а также мать и сестра экс-сенатора, которые были фиктивно трудоустроены на предприятиях "Газпрома" в Ставрополе.