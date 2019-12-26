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26 декабря 201918:03

Алена Апина не может развестись с мужем, хотя он живет с другой

В "Прямом эфире" – звезда 1990-х Алена Апина. "Узелки", "Электричка", "Ксюша", "Леха", "American Boy", "Бухгалтер"... Под песни группы "Комбинация", а позже — и под сольные хиты Апиной тогда танцевала вся страна.

В августе певице исполнилось 55, а в программе Андрея Малахова она призналась, что, наконец-то, решила пожить для себя.

Певица откровенно рассказала о разводе со вторым мужем – продюсером Александром Иратовым, который в свое время и занялся ее сольной карьерой, уговорив уйти из группы "Комбинация".

Апина рассказывает, что когда объявила о разводе, Александру казалось, что она "перебесится". Однако сам Иратов уже давно живет с другой женщиной и, как кажется Алене, счастлив с ней.

Однако официально они пока не разведены. Певица объясняет, что одним из условий развода было дождаться 18-летия дочери. "А так все бумаги, брачные контракты подписаны. Осталась просто формальность", – пояснила Апина.

Откровенно рассказывает Алена и о том, что их с мужем дочь выносила суррогатная мать – у самой певицы не получалось забеременеть.

Сейчас дочь – гордость мамы — уже взрослая девочка. Она всю жизнь мечтала стать врачом и поступила учится на лечебный факультет РУДН.

Дочь для Алены, по ее признанию, и подружка, и стилист, и психотерапевт, и врач.

Почему Апина уехала на гастроли в тот день, когда на свет появилась ее дочь? Как девочка пережила развод родителей? Простила ли Алена своих родителей, злоупотреблявших алкоголем? Что у нее осталось после первого мужа?

И каков, по Апиной, рецепт счастья для женщин после 50-ти?

Об этом и не только Алена Апина откровенно рассказала Андрею Малахову в программе "Прямой эфир".

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