На Минском шоссе открылась долгожданная развязка на Внуково

В Подмосковье сегодня запустили движение по новой транспортной развязке в районе Внукова. Открытия ждали десятки тысяч автомобилистов: простаивать в пробках на железнодорожном переезде им больше не придется, а дорога до аэропорта стала намного удобнее.

Открытие транспортной развязки на 27-м километре Минского шоссе ждали давно. Водители страдали от постоянных пробок на въезде и выезде из поселка Внуково. Теперь здесь построены отдельные эстакады. Ближе к Москве стали и отдаленные районы Одинцова. Планируется, что новой развязкой будут пользоваться около 50 тысяч автомобилистов.

"Мы, конечно видим, что транспортная доступность жителей западных районов Московской области с Москвой будет более быстрой и, соответственно, более комфортной. Доступность аэропорта Внукова стала не более 15 минут. Данная транспортная развязка поможет жителям Московской области и в их передвижении по области, и в сообщении с Москвой", — сообщил Алексей Лаптев, заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Спальные районы на западе расширяются. На новой развязке предусмотрели удобные съезды специально для застраивающихся районов.

Конечно, одна из основных задач этой эстакады — ликвидировать переезд через железнодорожные пути киевского направления. Поскольку поезда и электрички ходят очень часто, пробки здесь практически каждый день. {Если простоишь на переезде полчаса, то еще повезло, говорят водители.

Это переезд был главным препятствием для тех, кому надо с Минского шоссе попасть в аэропорт Внуково. Фактически люди не пользовались трассой М1, боясь встать на переезде и опоздать на самолет. Теперь от Минского шоссе до аэропорта Внуково можно добраться за 10 минут.

Работы осложнялись тем, что строители возводили эстакаду фактически над поездами, которые ходили без изменений в расписании. Кроме этого пришлось выносить большое количество коммуникаций.

Первыми по новой развязке проехали машины "Автодора", а уже через несколько минут движение открыли для остальных автомобилей.