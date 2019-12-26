Дональд Трамп наехал на Россию и Иран

Дональд Трамп сделал неожиданно резкое заявление: в своем Твиттере он обвинил Россию, Сирию и Иран в том, что из-за них могут якобы погибнуть тысячи гражданских в сирийской провинции Идлиб. Непонятно, что спровоцировало такую реакцию.

Ситуация в регионе регулируется на основании меморандума, который подписали президенты России и Турции. А вот сами Штаты имеют в Сирии большой финансовый интерес — взяли под свой контроль нефтяные месторождения. Трамп неоднократно подчеркивал, что не собирается их возвращать законному правительству Сирии. Дамаск, в связи с этим, намерен обратиться в суд.

"Россия, Сирия и Иран убивают или собираются убить тысячи мирных жителей в провинции Идлиб. Не делайте этого! Турция прилагает все усилия, чтобы остановить кровопролитие", — написал Трамп.

Возможно, что заявление Трампа — это как раз элемент информационной войны против России. По факту она идет, но "Вашингтон Пост", ссылаясь на американских чиновников, пишет, что Штаты только сейчас собираются её развязать! Стратегия Киберкомандования включает и массовый вброс дезинформации. В Пентагоне эту тему комментировать отказались.

После победы Трампа в 2016 году его противники обвинили Москву, что она якобы вмешивалась в выборы, напоминает телеканал "Россия 24". Расследование спецпрокурора Мюллера закончилось — доказательств сговора Трампа с Россией так и не нашли.