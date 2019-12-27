Закон о вероисповедании рассорил общество в Черногории

Парламент Черногории всё же утвердил закон о свободе вероисповедания, несмотря на массовые протесты в стране. Правда, одобрить документ удалось только после того, как полиция задержала всех депутатов от оппозиции. Они пытались сорвать рассмотрение: бросили баллончик со слезоточивым газом, разбили один из аппаратов для голосования.

Тысячи демонстрантов вышли на улицы городов страны, в том числе и туристических центров — протестовали Будва, Бар, Котор. Более двадцати человек – задержаны.

Верующих возмутила инициатива премьера Душко Марковича, напоминает телеканал "Россия 24". Он поддерживает непризнанную Черногорскую церковь и намерен отнять у Сербской православной церкви более шестисот святынь, якобы для борьбы с её "религиозной монополией".

"Я дал гарантии, что этот закон не имеет никакого скрытого смысла! И еще раз скажу: этот закон необходим любому цивилизованному и демократическому обществу! Он не ставит под угрозу ни одну черногорскую митрополию или религиозное учреждение, а также статус любого священника. Более того: я готов продолжать диалог и после голосования", — заявил Душко Маркович, премьер-министр Черногории.

В Сербской православной церкви — с премьер-министром не согласны. И говорят, что закон нуждается в многочисленных доработках. Призывают правительство Черногории на время отложить его принятие, чтобы договориться обо всём мирно, не задевая верующих.

"Мы хотим, чтобы данный закон был принят по-другому: через диалог с церковью и религиозными общинами! До сих пор у нас не было конструктивного диалога. Мы считаем, что правительство должно повременить и поработать над документом еще. Пока — он вызывает лишь беспокойство и очень огорчает верующих", — ответил Митрополи́т Амфило́хий, епископ Сербской православной церкви; митрополит Черногорский и Приморский.