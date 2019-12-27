Эдуард Николаев: успехи в "Дакаре" не приедаются

Пятикратный чемпион ралли-рейд "Дакар" в составе команды "КАМАЗ-Мастер" Эдуард Николаев в преддверии нового рейда по бездорожью рассказал о своем отношении к победам в известном авто-марафоне.

"Шестая победа в "Дакаре"? Почему бы и нет? Успехи в "Дакаре" не приедаются, ведь этот ралли-марафон – самое любимое дело для меня, — приводит слова Николаева Спортбокс.Ru. – Я получаю от него огромное удовольствие и буду делать все для достижения достойного результата".

"Маршрут в Саудовской Аравии труднее, чем в странах Южной Америки. Сложные спецучастки начнутся с первого же этапа – это 319 километров. Очень непросто с первого же дня взять планку на такой километраж. Тут действительно нужно быть марафонцем. "Дакар" становится тем "Дакаром", которым он был в "Африке".

Напомним, что "Дакар"-2020 стартует пятого января. Окончание гонки намечено на 17 января. "КАМАЗ-Мастер" является действующим чемпион ралли-рейда в классе грузовиков.