Роналду назвал трофей, из-за которого напился

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду назвал наиболее значимую победу в его карьере. Португальский звездный форвард считает таковой успех на Евро-2016. После победы в нем Роналду даже дал слабину и выпил.

"Титул чемпиона Европы в 2016 году является самым важным. В тот невероятный и незабываемый вечер я плакал, смеялся, мучился и даже напился! Я не шучу – в финале со сборной Франции я так сильно плакал, что у меня возникло обезвоживание, — признается Роналду, слова которого приводит РИА Новости. – Во время празднования я выпил бокал шампанского и тут же опьянел. Тот вечер был для меня настолько особенным…"

Напомним, что победный гол в той встрече забил Эдер, на данный момент выступающий в московском "Локомотиве". Тот финал завершился победой Португалии со счетом 1:0.