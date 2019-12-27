Дожить до снега: на Москву к Новому году снова надвигается "барическая пила"

Жители столичного региона с надеждой смотрят на небо: пойдет ли снег? Укроет ли белый покров деревья и землю, чтобы ушла серость и пришло, наконец, ощущение настоящего русского Нового года?



Но погода не спешит радовать: утром 27 декабря дороги, лестницы, машины и деревья покрылись ледяной коркой. А все из-за ледяного дождя, который прошел в Москве и области ночью.

Жители региона в соцсетях делятся фотографиями очередной природной напасти, а синоптики к 31 декабря и на первые дни нового года пророчат "барическую пилу".

Как сообщил РИА Новости ведущий специалист Центр погоды ФОБОС Александр Синенков,"барическая пила" (резкие перепады давления) придет в столицу к 31 декабря и продержится первые дни 2020 года.

Синоптик пояснил, что для такой погоды характерны небольшие понижения температуры, затем – резкое (но непродолжительное — на сутки или двое) повышение, затем – снова понижение.

Так, например, 31 декабря температура воздуха будет положительная, в первые 2-3 дня нового года — отрицательная, а затем вновь придет циклон, который принесет теплую воздушную массу.

И конца этому процессу в погоде, по словам Синенкова, "не просматривается".

Однако снег в Москве на сам Новый год все-таки будет. Правда, до него еще нужно дожить, поскольку в ближайшие дни Центральную Россию ждет кардинальная перестройка погодных процессов, и специалисты предупреждают о сильном гололеде и похолодании.

Что же касается снега, то, как говорит ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, его будет не слишком много — на снеговика, наверное, не хватит.

Однако еще до наступления нового года, говорит синоптик, москвичам предстоит пережить первую в этом зимнем сезоне настоящую метель.

Что же касается собственно Новогодней ночи, то в это время начнет прорываться холодный фронт, сопровождаемый скоротечными зарядами снега. Температура воздуха будет минус 1-3 градуса, а в первый день января выглянет солнце и подморозит до минус 3-5.

Высота снежного покрова, обещают синоптики, составит около 3-5 сантиметров.