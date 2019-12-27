Никола Влашич: "Зенит" очень силен, но ЦСКА будет бороться

Один из лучших футболистов московского ЦСКА, игрок сборной Хорватии Никола Влашич в разговоре с журналистами у себя на родине оценил прошедший календарный год, как лучший в своей карьере. Правда, в чемпионате России он признает безоговорочное лидерство "Зенита".

"Это был мой самый лучший год. мне не о чем жалеть, — цитирует Влашича издание 24sata.Hr. – У меня были несколько целей, которые я, в основном, выполнил. В частности, я играю в сборной и это здорово. Еще год назад я приезжал на сборы и не знал, получу ли шанс или нет, но к концу года мне это удалось".

Говоря о начале нового сезона, хавбек "красно-синих" говорит, что ЦСКА начнет подготовку в Испании: "Но первые матчи только в конце февраля, так что есть достаточно времени, чтобы подготовиться и играть".

"Зенит" в чемпионате России, по словам Влашича, "ужасно силен": "У них много качественных игроков, и каждому легко находится замена. Российская лига очень тяжелая, вы не можете нигде заблаговременно набирать очки из-за того, что много очень равных команд. Посмотрим, что будет происходить весной, кто будет усиливаться, кто будет в лучшей форме... Наша основная цель – как минимум занять второе место и попасть в Лигу чемпионов, но мы не сдадимся, когда дело доходит до титула чемпиона".

Игрок был осторожен, оценивая свои перспективы поменять клуб следующим летом: "Я всегда верил в себя, и я знаю, что могу играть в самых больших клубах, но я не думаю об этом, я не хочу терять концентрацию на чем-то, на что я не могу повлиять. Клуб решает очень многое, они в конце концов скажут, хотят ли они продать меня, когда и за сколько..."

"Рынок игроков немного "сумасшедший" в последнее время, цифры могут быть абсолютно не реалистичными, но это так. Посмотрим, что будет летом, нет смысла говорить заранее. Сегодня я хочу сначала помочь клубу, после этого сборной", — признался Влашич.

Игроку напомнили, что на некоторых футбольных сайтах его стоимость была выше, чем цена за лидера сборной Хорватии Луку Модрича: "Эти цифры и оценки несколько странные. Я уверен, что они базируются на каких-то реальных показателях, но абсолютно не переоцениваю себя. Могу сказать, что Лука играет в последние два-три года ничуть не хуже, чем 5-6 лет назад. Так что нам всем есть еще, над чем работать, чтобы его догнать".