Отчим избил 6-летнего пасынка молотком за просьбу дать еды

Следственным комитетом по Республике Татарстан проводится доследственная проверка по факту избиения шестилетнего мальчика. Ребенок чуть не погиб от рук отчима, сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошел в конце ноября 2019 года. Мальчика доставили в больницу с множественными травмами. Мать пострадавшего пыталась скрыть истинные причины случившегося. По ее словам, ребенок травмировался, поскольку неудачно упал с горки на детской площадке.

При поступлении в больницу у несовершеннолетнего зафиксировали девятнадцать переломов. После того, как мальчик пришел в себя и преодолел страх перед родителями, он осмелился сказать настоящую причину трагедии. По словам ребенка, его избил молотком отчим за просьбу дать еды. В это время мать просила сына не кричать, поскольку "папу" могут посадить, а семью кормить станет некому. При этом, как сообщает "Татарстан 24", отчим заявил пасынку: "Будешь орать, буду бить сильнее". Впоследствии мальчика мужчина угрожал убить, если он проболтается о случившемся.

Семья, в которой произошла трагедия, многодетная. В ней воспитываются шестеро детей, четверо из них общие. Также в семье ожидалось прибавление.

В прокуратуре Зеленодольска рассказали, что мальчик подвергался избиениям систематически. В настоящее время опека занимается лишением родительских прав.