Президент Чехии может не приехать в Москву на празднование 75-летия Победы

Милош Земан, президент Чехии, заявил, что может пересмотреть свои планы относительно визита в Москву на празднование 75-летия Победы. Причина этому – позиция России в оценке событий августа 1968 года, когда в Чехословакию были введены войска Варшавского договора. Ранее Земан принял приглашение Путина на торжества, напоминает ТАСС.

18 декабря МИД РФ прокомментировал принятый в Чехии закон о признании 21 августа Днем памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора. Это вряд ли будет способствовать успешному сотрудничеству Чехии и России, отметили в МИДе РФ. Также дипломаты отметили, что узнали о законе "с большим разочарованием", так как он противоречит договоренностям 1993 года, когда обе страны заявили о том, что подводят "черту под тоталитарным прошлым". Реакцию российского МИДа Земан назвал "абсолютной наглостью".

Согласно мнению чешских историков, во время пребывания советских войск в Чехословакии (с августа 1968 года по середину 1991 года) погибли 406 ее граждан. Российские историки отмечают, что только в течение первого месяца после ввода войск погибли 12 советских солдат.