На месторождении "НОВАТЭКа" на Ямале вспыхнул пожар: погибли два человека

В Пуровском районе Восточно-Таркосалинского месторождения компании Ямало-Ненецкого автономного округа произошло возгорание подъемника. Разработку месторождения ведет компания "НОВАТЭК". В результате ЧП погибли два человека, один получил травмы. Такие данные СМИ сообщили представители пресс-службы МЧС региона.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на буровой установке в Пуровском районе ЯНАО.

Как уточняется, возгорание подъемника капитального ремонта скважин на базе автомобиля "КрАЗ" произошло в Пуровском районе Восточно-Таркосалинского месторождения на кусте 1804.

Скважина, где произошел пожар, находится на ремонте, сообщает ТАСС. Огонь повредил три единицы техники. Сотрудникам частной противопожарной охраны "Новатэк" удалось ликвидировать возгорание. Силы МЧС в тушении огня не участвовали.