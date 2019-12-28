Татьяна Москалькова просит обеспечить права журналистов Sputnik Эстония

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к своей эстонской коллеге — канцлеру права Юлле Мадизе — с просьбой оказать содействие в обеспечении свободы прессы и прав журналистов портала Sputnik Эстония на безопасность и благоприятные условия работы.

Ранее журналисты Sputnik получили от руководства эстонского Департамента полиции и погранохраны письма с угрозой возбуждения против них уголовных дел, если до 1 января 2020 года они не прекратят трудовые отношения с головной организацией — МИА "Россия сегодня".

Обосновываются эти действия санкциями Евросоюза, введенными против ряда юридических и физических лиц в России в свете событий на Украине. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала президента Эстонии Керсти Кальюлайд не допустить ареста журналистов.

К российскому омбудсмену обратился исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, передает РИА Новости. По словам Татьяны Москальковой, ситуация с сотрудниками МИА "Россия сегодня" в Эстонии вызывает обеспокоенность. Она рассчитывает, что в соответствии с международными нормами свободы слова эстонские власти должны не только обеспечить безопасность журналистов, но и освободить их от давления и преследований за их профессиональную деятельность.



За преследованиями российского информационного агентства "Спутник" в Эстонии, власти которой безосновательно угрожают уголовными делами журналистам, стоят британские кураторы. Об этом рассказали на днях в МИД России. Официальный представитель министерства Мария Захарова присоединилась к акции по поддержке журналистов "Спутника" и провела брифинг в фирменной жилетке агентства, нападки на которое она назвала травлей.

По словам высокопоставленного источника в Москве, информация о причастности британских кураторов к действиям эстонских властей будет учтена для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.

По словам президента РФ Владимира Путина, Россия будет делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других государствах. Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власти Эстонии "воздержаться от ненужных ограничений работы зарубежных СМИ", отметив, что это может негативно повлиять на свободу слова.