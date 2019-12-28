"87 на 55" – Киев и Донбасс согласовали принцип обмена пленными

Завтра, 29 декабря, должен состояться обмен пленными между Донбассом и Киевом. Обмен пройдет по формуле "всех установленных на всех установленных". Донецк и Луганск передадут Киеву 55 человек и рассчитывают получить 87 своих сторонников, сообщила уполномоченный по правам человека Донецкой Народной Республики Дарья Морозова на своем сайте.

Об обмене пленными до Нового года договорились лидеры "нормандской четверки" в итоговом коммюнике саммита в Париже. В понедельник, 23 декабря, контактная группа по Донбассу в формате видеоконференции подтвердила предварительные договоренности об обмене пленными до конца 2019 года. При этом в Донецке и Луганске заявили, что получили от Киева гарантии прекращения уголовного преследования в отношении лиц, которые должны вернуться в рамках обмена.

В данный момент продолжается верификация лиц, подлежащих обмену. Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце 2017 года.