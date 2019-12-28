Взрыв бомбы в Могадишо: десятки убитых и раненых

В субботу в столице Сомали при взрыве погибли свыше 90 человек. Об этом сообщил один из депутатов сомалийского парламента, пишет РИА Новости. Ранее радиостанция Dalsan передавала информацию о 50 убитых.

Мэр города Омар Филиш рассказал, что заминированный автомобиль взорвался около офиса налогового управления. В числе погибших - четыре инженера из Турции и студенты местного университета. Предполагается, что граждане Турции могли быть главной целью атаки.

Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за взрыв. В Сомали действует исламистская группировка "Аш-Шабаб" (запрещена в РФ), которая тесно связана с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ).