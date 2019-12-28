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28 декабря 201912:30

В Пермском крае в огне погибли мать и три ребенка

В деревне Сидорята в Пермском крае утром по московскому времени сгорел жилой дом. Пожарные потушили огонь и нашли в руинах тела женщины и трех детей.

Пламя охватило четырехквартирный одноэтажный жилой дом полностью, поэтому МЧС пришлось вызвать к месту трагедии 31 пожарного и 11 единиц техники. Площадь пожара составила 72 квадратных метра, пишет ТАСС.

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