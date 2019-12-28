Новейшие ракетные комплексы поступят на вооружение РВСН

Новый трехлетний контракт на производство ракетных комплексов "Ярс" планирует заключить Минобороны, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко. В интервью газете "Красная звезда" Криворучко уточнил, что комплексы поступят в воинские части до 2025 года. Помимо этого, будет заключен контракт на изготовление подвижного комплекса командных ракет "Сирена-М", в ближайшее время планируется приступить к летным испытаниям ракетного комплекса "Сармат".

На вооружение РВСН также поступит ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард", добавил Криворучко. Его серийное производство уже началось в России, первые экземпляры пойдут на вооружение Домбаровского соединения РВСН.

В рамках гособоронзаказа Министерство обороны РФ уже потратило более 1,5 триллиона рублей на закупку вооружений. Выделенные средства "обеспечили дальнейшее плановое развитие системы вооружения ВС России".

Ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев рассказал о перевооружении. Он отметил, что в 2024 году РВСН полностью перейдут на ракетные комплексы российского производства. Уже закуплены 100 новых основных образцов военной техники и вооружения, появилась возможность перевооружить три ракетных полка на комплексы "Ярс". Еще один полк перевооружается на "Авангард".

К концу 2019 года доля современных ракетных комплексов в РВСН составит 76%. Полностью ракетные войска обновят вооружение к 2024 году. Ни одного комплекса устаревшего советского производства в составе ракетных войск не останется, уверяет генерал-полковник.