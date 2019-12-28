Фигуристы Бойкова и Козловский впервые выиграли чемпионат России

В Красноярске определились чемпионы России по фигурному катанию в спортивных парах. Ими стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. По итогам своих выступлений они набрали 233,66 балла.

После короткой программы тандем занимал второе место, набрав 153,27 балла. Их прокат в произвольной программе позволил Бойковой и Козловскому завоевать титул чемпиона России. Серебряными медалистами стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов (233,19), бронзовыми – Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (219,72).

Отметим, что нынешняя победа в чемпионате России стала для Боковой и Козловского первой в карьере.