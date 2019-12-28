Лыжи. Непряева осталась без медалей масс-старта "Тур де Ски"

Российская лыжница Наталья Непряева не смогла завоевать медаль масс-старта на 10 километров на первом этапе "Тур де Ски", который проходит в Швейцарии. 24-летняя россиянка завершила гонку на шестой строчке.

Победу праздновала лыжница из Норвегии Тереза Йохауг, преодолевшая дистанцию за 28 минут 12,1 секунды. Следом за ней на пьедестале расположились ее соотечественница Хайди Венг (+12,3) и шведка Эбба Андерссон (+12,9). Непряева проиграла Йохауг 40,1 секунды.

Помимо Непряевой в десятке лучших больше россиянок не оказалось.