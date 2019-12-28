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28 декабря 201922:07 Алена Рогозина

Шоу "Спящая красавица": таких декораций, графики и катания больше нет нигде

Шоу "Спящая красавица": таких декораций, графики и катания больше нет нигде

В Москве олимпийская чемпионка Татьяна Навка представила новое ледовое шоу — "Спящая красавица". В одной из главных ролей — Алина Загитова, которая недавно заявила о приостановке выступлений на соревнованиях.

Лед расцвечивают десятки прожекторов, строгий спортивный амфитеатр взрывается огнем улыбок. Фигуристы — под куполом. Потом олимпийская чемпионка Татьяна Навка скажет: это не я, это вся магия света.

"Свет настроен замечательно, и это большая удача, потому что мы работаем с такой системой. Свет потрясающий, настраиваются датчики. Они на мне прямо", — пояснила Навка.

Между страной фей и страной людей идет война. Однако наследники обоих престолов любят друг друга. Чувство, преодолевая все обманы, предательства, магические заклинания, расстояния и время, соединяет сердца, народы, страны и дает начало новой жизни в детях. Проникновенная партия у Алины Загитовой. Мировая премьера.

"Главное было — показать шоу, а не технику, вжиться в роль", — призналась олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.

20 минут на льду. Алина буквально врывается в мир ледовых шоу каскадом сложнейших вращений, прыжков и парных поддержек с семикратным чемпионом Италии Ондржеем Готариком.

Пятилетняя Надя Пескова играет, как сама говорит, маленькую маму — роль главной героини в детстве. Дебют самой юной участницы шоу.

Звук — это отдельная песня. Ведущие вокальные партии исполнят звезды российской эстрады Филипп Киркоров, Ани Лорак.

"Было трудно попасть в персонажа Татьяны Навки. Сопереживала ей очень. И получилось что-то особенное", — сказала Ани Лорак.

Шоу Татьяны Навки уже ждут в Стране восходящего солнца.

"Спящей красавице" удалось тронуть сердце каждого в огромном зале. Дмитрию Пескову на самом деле и смотреть, и говорить трудно — у пресс-секретаря президента почти вся семья — в шоу: продюсируют, поют, танцуют на льду.

"Я не видел жену больше месяца. А еще у нас так получается, что у меня работа не совсем спокойная, поэтому мы фактически не пересекались последние пару дней. А Надя — прекрасная", — сказал Песков.

Никакие венецианские карнавалы, никакое Рио-де-Жанейро — таких декораций, такого льда, графики и такого фигурного катания больше нигде нет. С точки зрения профессиональной подготовки, высший уровень. Но самое главное не это, а те эмоции и чувства и смыслы, которые передаются праздником.

Зал смолкает на считаные секунды. Эмоции сдержать невозможно, и голос безнадежно сорван. Огонь и лед, прекрасная музыка и невероятная хореография соединяются здесь. Смотришь и понимаешь: когда наши прославленные фигуристы зажигают такие огни на льду, вера в чудеса будет жить вечно.

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