МРОТ повысят с 1 января

Минимальный размер оплаты труда увеличился и с 1 января 2020 года составит 12 тысяч 130 рублей в месяц. Соответствующий указ подписал российский лидер Владимир Путин.

Предыдущий МРОТ равнялся 11 тысячам 280 рублям.

Следствием такого увеличения станет повышений компенсаций и социальных выплат, заявила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова. По ее словам, в некоторых регионах показатель будет выше из-за северных коэффициентов и надбавок, передает ТАСС.