В субботу в Праге на площади Интербригады у памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу собрались защитники мемориала. Они потребовали от городских властей сохранить монумент в районе Прага-6, пишет ТАСС.

"Требуем оставить памятник на месте!", — выкрикивали митингующие. Участники гражданской инициативы "Цветы для Конева" возложили венки и букеты к подножью памятника.

Ранее в субботу на этом месте прошла акция сторонников переноса памятника. Поддержкой планов руководства Праги-6 по перемещению монумента в другое место они не ограничились и осквернили его. Радикалы повесили на руку бронзового полководца гирлянду из сарделек вместе с памятными лентами. Ленты они сняли с венков, которые были возложены к монументу 16 декабря этого года по случаю 122-й годовщины со дня рождения маршала.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что вандализм подобного рода обеляет нацизм.

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