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28 декабря 201918:50

В Праге защитники памятника Коневу собрались на митинг

В субботу в Праге на площади Интербригады у памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу собрались защитники мемориала. Они потребовали от городских властей сохранить монумент в районе Прага-6, пишет ТАСС.

"Требуем оставить памятник на месте!", — выкрикивали митингующие. Участники гражданской инициативы "Цветы для Конева" возложили венки и букеты к подножью памятника.

Ранее в субботу на этом месте прошла акция сторонников переноса памятника. Поддержкой планов руководства Праги-6 по перемещению монумента в другое место они не ограничились и осквернили его. Радикалы повесили на руку бронзового полководца гирлянду из сарделек вместе с памятными лентами. Ленты они сняли с венков, которые были возложены к монументу 16 декабря этого года по случаю 122-й годовщины со дня рождения маршала.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что вандализм подобного рода обеляет нацизм.

МИД пообещал правительству Чехии, что "беспрецедентная акция" омрачит атмосферу двусторонних отношений.

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