"Нафтогаз" заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа

Российская и украинская стороны на переговорах в Вене к вечеру субботы не смогли согласовать тексты соглашений в рамках исполнения договоренностей по транзиту газа. Об этом сообщил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.

"Борьба идет за каждую запятую. Есть определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений, по состоянию на данный момент, нет", — написал он на своей странице в Facebook.

Переговоры между делегациями России и Украины в Вене продолжаются с четверга, сообщает ТАСС.

Обсуждаются три документа: договор об организации транзита, соглашение между новым оператором газотранспортной системы Украины и "Газпромом" и мировое соглашение (речь идёт о снятии претензий к российской компании на сумму более семи миллиардов долларов).

Ранее Москва и Киев объявили о согласовании нового контракта на транзит газа. Минимальный объем прокачки — 65 миллиардов кубометров в следующем году и затем по 40 миллиардов кубометров ежегодно до 2024 года.