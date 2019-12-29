В Нью-Йорке полиция задержала напавшего на дом раввина

Полиция Нью-Йорка нашла и задержала подозреваемого в нападении на дом хасидского раввина в пригороде Нью-Йорка Монси. Рано утром по московскому времени в воскресенье подозреваемый ворвался в дом и нанес несколько ударов ножом гостям.

Находившиеся в доме собрались для празднования Хануки, пишет РИА Новости. Как сообщает газета New York Times, колотые раны получили пять человек. Идет расследование нападения.