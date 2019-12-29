Аэропорт Алматы опубликовал поминутную хронологию катастрофы пассажирского самолета

Международный аэропорт Алматы в воскресенье опубликовал на своей странице в Facebook подробности катастрофы самолета авиакомпании Bek Air. Fokker-100, следовавший по маршруту Алматы-Нур-Султан, упал на землю спустя всего 55 секунд после взлёта. Пассажирский лайнер несколько раз ударился о полосу и ограждение и врезался в недостроенный двухэтажный дом. Трагедия, в которой погибли 12 человек, произошла 27 декабря этого года.

28 декабря в Казахстане был объявлен днем траура. Расследованием причин катастрофы занимаются эксперты Межгосударственного авиационного комитета. Причины трагедии обещают опубликовать в начале января 2020 года.