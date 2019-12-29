Тема:

Аварии и ДТП 11 минут назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
29 декабря 201914:45

Рисковый обгон закончился гибелью двух человек на трассе в Тюменской области. Видео

Youtube/J PLAYS

Утром в воскресенье, 29 декабря, на автодороге Тюмень – Омск в Тюменской области произошла серьезная авария, унесшая две человеческие жизни. Момент фатального столкновения попал в объектив регистратора очевидца.

 

Водитель автомобиля Skoda Rapid попытался обогнать фуру, однако по какой-то причине не заметил встречную машину, либо некорректно оценил расстояние до приближающегося фургона Fiat Ducato.

В попытке избежать ДТП оба транспортных сместились в сторону обочины, где и произошло лобовое столкновение.

Как сообщают СМИ, в результате инцидента погиб мужчина 1959 года рождения, находившийся за рулем легковушку. Кроме того, от полученных травм скончалась его 83-летняя пассажирка.

Водитель фургона получил, степень тяжести которых пока не уточняются.

Ранее по теме

Сейчас

13:35

Обмен пленными: ДНР и ЛНР передали Киеву первые 25 человек

11:49

В Донбассе начался обмен пленными между ДНР, ЛНР и Украиной

10:27

В ДНР выехала к месту обмена автоколонна с украинскими пленными

07:57

В штате Нью-Йорк у синагоги на прихожан напал неизвестный с ножом

06:57

ДТП в Вологодской области: четыре человека погибли

23:59

ДТП в Алуште: микроавтобус влетел в грузовик, есть пострадавшие

23:20

Суд в Киеве отпустил экс-бойцов спецназа "Беркут", обвиняемых в стрельбе на Майдане

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Обмен пленными: ДНР и ЛНР передали Киеву первые 25 человек

Обмен пленными: ДНР и ЛНР передали Киеву первые 25 человек

1 час назад
В Москве простились с Галиной Волчек

В Москве простились с Галиной Волчек

24 минуты назад
Путин рассказал, как удалось построить Крымский мост после ряда неудач

Путин рассказал, как удалось построить Крымский мост после ряда неудач

1 час назад
Аэропорт Алматы опубликовал поминутную хронологию катастрофы пассажирского самолета

Аэропорт Алматы опубликовал поминутную хронологию катастрофы пассажирского самолета

2 часа назад
При опрокидывании автобуса в Эстонии пострадала россиянка

При опрокидывании автобуса в Эстонии пострадала россиянка

56 минут назад
Путин: если человек перестает удивляться, ему пора на кладбище

Путин: если человек перестает удивляться, ему пора на кладбище

1 час назад
Федор Емельяненко: бой вовремя остановили, иначе мог жестко добить Джексона

Федор Емельяненко: бой вовремя остановили, иначе мог жестко добить Джексона

1 час назад
Годовалую дочь Заворотнюк вывели на лед

Годовалую дочь Заворотнюк вывели на лед

4 часа назад
Гимнастка рухнула с высоты во время выступления во Владивостоке. Видео

Гимнастка рухнула с высоты во время выступления во Владивостоке. Видео

1 час назад
Канадцы и их капитан принесли россиянам извинения

Канадцы и их капитан принесли россиянам извинения

10 часов назад
"Корабль-призрак" с мертвецами и головами на борту обнаружили в Японском море

"Корабль-призрак" с мертвецами и головами на борту обнаружили в Японском море

2 часа назад
Путин подписал закон о возврате части страховой премии при досрочной выплате кредита

Путин подписал закон о возврате части страховой премии при досрочной выплате кредита

3 часа назад
Пассажиров первого поезда в Крым внесли в базу сайта "Миротворец"

Пассажиров первого поезда в Крым внесли в базу сайта "Миротворец"

4 часа назад
Шоу "Спящая красавица": таких декораций, графики и катания больше нет нигде

Шоу "Спящая красавица": таких декораций, графики и катания больше нет нигде

16 часов назад
Веселье без остановки: что ждет зрителей телеканала "Россия" в Новый год

Веселье без остановки: что ждет зрителей телеканала "Россия" в Новый год

17 часов назад
Большая премьера: фантастическое "Вторжение" рвется на экраны

Большая премьера: фантастическое "Вторжение" рвется на экраны

17 часов назад
118
Мир, в котором сбываются мечты: смотрите 29 декабря финал "Синей птицы"

Мир, в котором сбываются мечты: смотрите 29 декабря финал "Синей птицы"

27.12.2019 20:02
В "Прямом эфире" вспомнили самые значимые события уходящего года

В "Прямом эфире" вспомнили самые значимые события уходящего года

27.12.2019 18:25
Болезни печени: симптомы заболеваний

Болезни печени: симптомы заболеваний

26.12.2019 17:29
"Тайны следствия. Прошлый век": что скрывают роскошные стены дворцов

"Тайны следствия. Прошлый век": что скрывают роскошные стены дворцов

26.12.2019 13:55
Русская деревня вместо кушетки психотерапевта: тайная операция "Холоп" начинается

Русская деревня вместо кушетки психотерапевта: тайная операция "Холоп" начинается

26.12.2019 11:47
Нужна помощь: Аделину Хасанову спасет операция

Нужна помощь: Аделину Хасанову спасет операция

23.12.2019 08:30
"Аэрофлот" приостановил продажу льготных билетов на Дальний Восток

"Аэрофлот" приостановил продажу льготных билетов на Дальний Восток

25 минут назад
Появилось видео с места гибели четырех человек на трассе в Вологодской области

Появилось видео с места гибели четырех человек на трассе в Вологодской области

52 минуты назад
Ласицкене, Сидорова и Шубенков открыто выступили против руководства ВФЛА

Ласицкене, Сидорова и Шубенков открыто выступили против руководства ВФЛА

56 минут назад
Володин: Польша должна извиниться на уровне парламента или президента

Володин: Польша должна извиниться на уровне парламента или президента

1 час назад
Карибские острова: ТОП-5 локаций для отдыха и второго паспорта у богатых россиян

Карибские острова: ТОП-5 локаций для отдыха и второго паспорта у богатых россиян

2 часа назад
В Нью-Йорке полиция задержала напавшего на дом раввина

В Нью-Йорке полиция задержала напавшего на дом раввина

4 часа назад
Стал известен состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию

Стал известен состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию

4 часа назад
Митрополит Иларион: в христианском браке главное не страсть

Митрополит Иларион: в христианском браке главное не страсть

23 часа назад
На телеканале "Россия" зрителей ждут Новогодние приключения

На телеканале "Россия" зрителей ждут Новогодние приключения

26.12.2019 16:57
Новый год начнется с потопа: "Вторжение" выходит в широкий прокат

Новый год начнется с потопа: "Вторжение" выходит в широкий прокат

24.12.2019 12:15

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку