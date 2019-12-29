Рисковый обгон закончился гибелью двух человек на трассе в Тюменской области. Видео

Утром в воскресенье, 29 декабря, на автодороге Тюмень – Омск в Тюменской области произошла серьезная авария, унесшая две человеческие жизни. Момент фатального столкновения попал в объектив регистратора очевидца.

Водитель автомобиля Skoda Rapid попытался обогнать фуру, однако по какой-то причине не заметил встречную машину, либо некорректно оценил расстояние до приближающегося фургона Fiat Ducato.

В попытке избежать ДТП оба транспортных сместились в сторону обочины, где и произошло лобовое столкновение.

Как сообщают СМИ, в результате инцидента погиб мужчина 1959 года рождения, находившийся за рулем легковушку. Кроме того, от полученных травм скончалась его 83-летняя пассажирка.

Водитель фургона получил, степень тяжести которых пока не уточняются.