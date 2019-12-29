Обмен пленными: Зеленский поблагодарил лидеров "нормандской четверки"

После того, как в киевском аэропорту Борисполь приземлился самолет с переданными со стороны республик Донбасса удерживаемыми лицами, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидеров стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина)

"Я хочу поблагодарить всех лидеров "нормандской четверки". Все, о чем договорились по этому вопросу, выполнено", — цитирует высказывание Владимира Зеленского ТАСС.

По словам главы государства, по результатам этого обмена первая часть парижских договоренностей лидеров "нормандской четверки" по Донбассу выполнена. Владимир Зеленский уточнил, что из 81 освобожденного на подконтрольную Киеву территорию прибыли 76 человек. Также он отметил, что решение украинской стороны передать в рамках обмена удерживаемых лиц республикам Донбасса бывших бойцов спецподразделения "Беркут" было политическим и направленным на освобождение людей. Глава государства подчеркнул, что это решение было сложным.