"Нью-Джерси" переиграл "Оттаву", Гусев и Анисимов забросили по одной шайбе

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси Дэвилз" на выезде в овертайме обыграл команду "Оттава Сенаторз" со счетом 4:3 (1:0, 2:2, 0:1, 1:0).

У победителей встречи голами отметились Нико Хишир (9-я минута), Никита Гусев (36), Майлз Вуд (38) и Джек Хьюз (61), а у хозяев льда шайбы забросили Ник Пол (29), Артем Анисимов (34) и Тома Шабо (56).

"Нью-Джерси" одержал вторую победу в последних пяти играх и с 32 очками занимает 15-е место в Восточной конференции, а "Оттава" в ней же расположилась строчкой выше, имея в активе на пять очков больше.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "Дэвилз" во вторник, 31 декабря, примет "Бостон", а "Сенаторз" в тот же день на выезде сыграет с "Питтсбургом" Евгения Малкина.