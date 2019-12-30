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30 декабря 201906:56

В ДТП под Псковом пострадали 18 человек

В Псковской области съехал в кювет и опрокинулся перевозивший 50 пассажиров автобус. В результате ДТП пострадали 18 человек, в том числе, трое детей. Погибших нет.

Инцидент произошел в ночь на понедельник на трассе Санкт-Петербург — Невель около деревни Подборовье, автобус двигался по маршруту Минск — Санкт-Петербург, передает ТАСС. По имеющимся данным, дорожное покрытие на месте аварии было влажным, оно было обработано противогололедными материалами.

На место ЧП прибыли сотрудники ГИБДД, представители обслуживающей дорогу подрядной организации, кареты скорой помощи.

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