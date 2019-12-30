Рост материнского капитала и электронные трудовые книжки: что ждет россиян в 2020 году

1 января по традиции — время вступления в силу новых законов. И 2020 год — не исключение. Так, увеличатся социальные выплаты, станет обязательной маркировка целого ряда товаров, расширится список жизненно необходимых лекарств, а госномера машин можно будет получить у дилеров.

В списке выплат, которые будут увеличены и материнский капитал. Он увеличится почти на 13 тысяч.

В Новый год по новым правилам. Повышение минимальной зарплаты, пенсий и социальных выплат, появление еще одной категории льготных граждан, защита от коллекторов, а также поддержка отечественного производителя – это лишь малая часть принятых законов, которые начнут работать с 1 января.

Ежемесячные выплаты пенсионерам вырастут более, чем на 6,5%. Средняя пенсия увеличится примерно на тысячу рублей. Доход участников и инвалидов Великой Отечественной войны, получающих две пенсии и повышенные социальные выплаты, составит 46 с половиной и почти 40 тысяч рублей соответственно.

Минимальный размер пенсий в Москве вырастет до 19,5 тысяч рублей. Также город дополнительно повысит социальные пособия и выплаты – на 5,6%.

Еще одно повышение коснется декретных выплат и материнского капитала.

Максимальный размер пособия по беременности и родам увеличится до 322 тысяч рублей. Почти на 13 тысяч вырастет материнский капитал. Кстати, это первое увеличение с 2015 года. На эти цели в бюджете Пенсионного фонда заложено порядка 325 миллиардов рублей.

По всей России увеличится минимальный размер оплаты труда — почти на 1000 рублей. А выплаты по больничным листам — на 150.

"Важно, что у нас МРОТ растет быстрее, чем темпы инфляции. Это, конечно, и пособие на детей, которое теперь принципиально меняется. Оно возрастает до уровня 10-11 тысяч рублей", — рассказал Владислав Гинько, экономист, эксперт Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

В трудовых отношениях россиян ждет еще одна новинка. 2020-й станет переходным для введения электронной трудовой книжки — сотрудники могут сделать выбор между бумажной и электронной формой. Цифровая трудовая, главным образом, решит проблему утраты сведений о сотруднике. С 2021 года бумажные трудовые выдавать вообще перестанут.

А те, кто не состоят в официальных трудовых отношениях, заплатят налог для самозанятых. Эксперимент ФНС показал хорошие результаты. В уходящем году на учет поставили 260 тысяч человек. С января ряды плательщиков пополнят репетиторы, сиделки и домработницы, освобожденные от налога во время первой волны легализации самозанятых еще в 2017 году. Список регионов также будет расширен — до 23-х.

"Богатые регионы, где большее число самозанятых, с большей вероятностью представят какое-то пополнение этого списка. А более бедные регионы, чем Москва — там в принципе не так сильно распространены те же репетиторы и прочие индивидуальные предприниматели. Поэтому я думаю, что в 3-4 раза вырастет их число, при условии, что не будут приняты никакие дополнительные меры налоговой нагрузки, которые повысят ставку, к которой мы привыкли — это 4,6%", — проинформировала Александра Суслина, руководитель направления "фискальная политика" Экономической экспертной группы.

Часть новых законов связана с защитой отечественного производителя и борьбой с контрафактом. Важным инструментом контроля качества товаров станет обязательная маркировка лекарств и табачной продукции. С помощью специальных кодов. Они позволят отследить движение товара от производителя до покупателя. Классические сигареты уже маркируются в обязательном порядке с середины уходящего года. У производителей лекарств еще есть время – полгода.

Эксперты рассказывают, как нововведение может отразиться на конечной стоимости для потребителя.

"Кто-то говорит, что в пределах уровня инфляции, то есть 2-3% к стоимости товара. Кто-то называет цифру более высокую — до 15%. Всё равно фатального изменения цен при введении маркировки не произойдет. Этому препятствует ограниченная платежная способность со стороны населения. Любая попытка необоснованно задрать цены приведет лишь к тому, что производитель потеряет своего покупателя", — сообщил Александр Сафонов, профессор Финансового университета при правительстве РФ.

И еще одно нововведение. Любители кредитов лишатся возможности их брать без ограничений. Российские банки станут предоставлять в Центробанк информацию о долговой нагрузке населения. Кстати, на ставках это новшество уже отразилось.

На самом деле, в новом году нас ждет гораздо больше изменений. Они затронут почти все сферы жизни. Это лишь часть из них.