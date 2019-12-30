После слов Водонаевой про "рождение рабов" Охлобыстин извинился перед проститутками

В заочной полемике с одной из скандально известных участник реалити-шоу Аленой Водонаевой, которая ранее призвала не рожать "рабов для этой страны", отец шестерых детей Иван Охлобыстин опубликовал очередной пост на своей странице "ВКонтакте".

В нем известный актер и режиссер, который ранее некоторое время служил в церкви, извинился перед проститутками.

Ранее после призыва Водонаевой делать аборты, если женщины не могут обеспечить их достойную жизнь, он назвал ее "дамой с пониженной социальной ответственностью".



Теперь Охлобыстин, видимо, передумал и даже извинился перед проститутками. "Нет, не проститутка", — написал актер, добавив, что у проституток "по нужде, а у них от жира".

25 декабря Иван Охлобыстин был гостем программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым", в которой, в частности, рассказал о своей бурной молодости, обращении к Богу и периоде священничества, а затем – возвращении в кино.