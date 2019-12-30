ФСБ: задержанные признались, что готовили "новогодние" теракты в Петербурге

Два россиянина, задержанные за подготовку терактов в Санкт-Петербурге в новогодние праздники, дают признательные показания.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в центре общественных связей ФСБ.

Отмечается, что подозреваемые, чьи фамилии не сообщаются, были задержаны 27 декабря на основании ранее полученной от американских спецслужб информации. Против подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "участие в деятельности террористической организации".

29 декабря президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил своего американского коллегу Дональда Трампа за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в РФ.