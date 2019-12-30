Идеальный оливье и искусственная елка: как подписчики Вестей отметят Новый год

Перед Новым годом нам пришла идея узнать у подписчиков Вестей в социальных сетях, как они собираются провести праздник, поэтому мы спросили: украшают ли они дом, какие елки выбирают для себя и, что самое главное – какой секретный ингредиент кладут в самый традиционный новогодний салат. Весь декабрь Вести проводили предновогодние опросы в своей группе ВКонтакте. Спешим поделиться с вами их результатами.

В первом опросе мы узнали у подписчиков, какие они выбирают елки. Большинство – 53% опрошенных проголосовали за искусственные елочки.

Во втором опросе мы выясняли, украшают ли люди дом к новому году чем-то, кроме елки – традиционно главного украшения любого жилья.

А вот в опросе про то, кто где собирается отмечать Новый год, бесспорным лидером стал ответ «дома» — более 63% проголосовали именно за этот вариант. Что любопытно – почти 15% сообщили, что вообще не собираются отмечать этот праздник. Всего в опросе приняли участие 3816 человек.

Мы также спросили подписчиков, какие особые ингредиенты они добавляют в оливье. Пользователи социальных сетей отметили, что в блюдо можно добавлять семгу, перепелов, креветки, кальмара, свежий горошек, белые маринованные грибы. Тем не менее, большинство проголосовавших предпочитает классический вариант знаменитого салата из детства: с майонезом, вареной колбасой и соленым огурцом.

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