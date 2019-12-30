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30 декабря 201915:42

Составлен фоторобот подозреваемого в покушении на главу района Николая Фролова

vestivrn.ru

В Интернете появился фоторобот мужчины, который может быть причастен к покушению на главу Рамонского района Воронежской области Николая Фролова. На вид подозреваемому около 50 лет, на голове — вязаная черная шапочка, одет в камуфляж. Официального подтверждения данной информации пока нет.

Фролов в результате покушения выжил, его состояние оценивается как стабильное. Врачи извлекли из его ног осколки гранаты.

Как сообщалось ранее, утром 26 декабря Николай Фролов собирался сесть в свой автомобиль KIA Sorrento, чтобы ехать на работу. Но едва он открыл автомобиль, как прогремел взрыв. По словам очевидцев, взрывное устройство сработало около 9 часов утра. Врачей скорой вызвали соседи чиновника, которые услышали сильный взрыв.

Позже выяснилось, что к днищу автомобиля была прикручена пластиковая емкость, в которой находилась противопехотная граната Ф-1, от нее к ручке авто тянулся трос.

Николай Фролов возглавил Рамонский район в феврале прошлого года, до этого занимался бизнесом в сфере недвижимости, после чего был избран главой самоуправления села Айдарово, откуда был родом.


Рамонский район Воронежской области находится в 30 километрах от областного центра, рядом — федеральная трасса М4 "Дон", международный аэропорт, крупные торговые и логистические центры. Тут много коттеджных поселков, район считается престижным, квадратные метры не уступают в цене недвижимости в центре Воронежа. Но вот свободной земли в этой "воронежской рублевке" почти не осталось. Возможно, что покушение на Фролова было связано с конфликтом интересов застройщиков и администрации района.

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