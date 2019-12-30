Новогодняя непогода: Австралия горит, Индия замерзает, в Альпах - лавины

В Австралии обостряется ситуация с лесными пожарами. Более 30 тысяч человек эвакуируют в районе Мельбурна. Дымом заволокло Сидней. Но, несмотря на риск новых возгораний, премьер Скотт Моррисон настаивает на проведении там новогодних салютов. Это вызвало протест местных жителей, которые ранее раскритиковали политика за то, что в разгар стихийного бедствия он улетел в отпуск. Из горящих лесов бегут сотни животных — они ищут помощи у людей.

Стихия бушует и в Европе. Сразу несколько лавин в итальянских Альпах унесли жизни четырех человек, среди них — двое детей.

А во Франции почти сотня лыжников провели несколько часов на морозе, застряв на подъемнике. Снять их удалось только с помощью вертолета.

Замерзают сейчас и жители Индии. Вместо привычных 15 градусов тепла там сейчас около двух. На улицах Дели разводят костры. Столицу к тому же накрыл густой туман. Отменены сотни авиарейсов, на дорогах — хаос.