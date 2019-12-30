6 человек пострадали из-за столкновения трамвая с "КамАЗом"

На северо-западе Москвы, на пересечении Соболевского проезда и Коптевского бульвара, произошло столкновение трамвая и грузовика "КамАЗ". После этого трамвай сошел с рельсов и снес столб.

В результате аварии пострадали 6 человек, в том числе двое детей, сообщили ТАСС в экстренных службах столицы.

В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП.