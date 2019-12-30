Дипломаты России прокомментировали слова посла США о предпосылках Второй мировой

Посольство Российской Федерации в Польше засомневалось в том, знает ли историю посол США Джорджетта Мосбахер, отреагировавшая на слова Владимира Путина об обстоятельствах, которые предшествовали началу Второй мировой войны.

Ранее президент России заявил, что Польша была в сговоре с Германией. Как подчеркнул Путин, у Москвы есть документы о ведении переговоров между странами. На что Мосбахер на своей странице в Twitter опубликовала комментарий: "Это Гитлер и Сталин сговорились, чтобы начать Вторую мировую войну". По словам посла, жертвой этого ужасного конфликта стала Польша.

Представители посольства РФ в ответ на сообщение Мосбахер поинтересовались, действительно ли она считает, что знает об истории больше, чем о дипломатии.

До назначения послом в Польшу Джорджетта Мосбахер была владелицей косметической фирмы. На текущей должности она выделилась недипломатичным стилем лоббирования интересов фирм США в Польше, напоминает РИА Новости. В официальных письмах Мосбахер неоднократно ошибалась в написании должностей и имен премьер-министра Польши и других членов правительства страны.