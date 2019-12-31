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31 декабря 201900:54

Зеленский рассказал о пятилетнем газовом контракте с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о пятилетнем газовом контракте, который подписали Москва и Киев. Документ предусматривает транзит газа через газотранспортную систему Украины в течение пяти лет. Страна получит как минимум семь миллиардов долларов дохода, рассказал Зеленский. Контракт может быть продлен еще на десять лет.

В первый год "Газпром" будет прокачивать минимум 65 миллиардов кубометров, передает РИА Новости. В последующие четыре года объем прокачиваемого газа будет составлять как минимум 40 миллиардов кубометров. Причем эти цифры могут быть увеличены. Загрузка украинской ГТС – залог энергетической безопасности и благосостояния украинцев, заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина подписали протокол о газовом сотрудничестве. Глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что транзит газа в Европу через Украину с 1 января 2020 года обеспечен.

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