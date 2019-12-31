Экс-глава Nissan Карлос Гон прилетел в Бейрут из Японии, где был под домашним арестом

Бывший глава концерна Nissan Карлос Гон прилетел в Бейрут на частном самолете. Бизнесмен покинул Японию, где он находится под домашним арестом. Карлос Гон имеет гражданство Ливана (наряду с гражданствами Франции и Бразилии). Неизвестно, нарушил ли Гон своей поездкой условия освобождения под залог, передает РИА Новости.

19 ноября 2018 года Карлос Гон вместе с помощником Грегом Келли был арестован по подозрению в сокрытии доходов. Ущерб оценивается в 71 миллион долларов. Гон свою вину отрицает.

Повторный арест экс-главы Nissan был проведен японской прокуратурой в декабре 2018 года. Затем последовал еще один, основанием для которого стали очередные подозрения в махинациях. Прокуратура считает, что он за счет Nissan "возместил" сам себе около 21 миллиона долларов, потерянных в результате частных инвестиций. В этом ему помогал некий бизнесмен из Саудовской Аравии, который получил от автоконцерна порядка 14 миллионов долларов.